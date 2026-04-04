Страхотни бонуси за максимален брейк на Световното по снукър

WST и WPBSA ще предложат бонус от 40 000 паунда за реализиран максимален брейк от 147 точки в „Крусибъл“ по време на Световното първенствo през 2026 г., както и 10 000 паунда за максимум, направен в квалификационните кръгове.

Ако повече от един играч реализира 147, наградният фонд ще бъде разделен поравно. Тези бонуси са в допълнение към наградата от 15 000 паунда за най-висок брейк, която важи за целия турнир.

Има и допълнителен бонус от 147 000 паунда за всеки играч, който направи два максимални брейка (147) в рамките на четирите „мейджър“ турнира през сезона. Рони О’Съливан вече спечели този бонус по време на Saudi Arabia Snooker Masters, но той все още може да бъде взет още до два пъти. Лиъм Пулън и Чанг Биню реализираха максимуми в квалификациите за UK Championship, така че и двамата се нуждаят от още един.

Квалификационните кръгове на най-престижния турнир в снукъра ще се проведат от 6 до 15 април в English Institute of Sport в Шефилд, а финалните етапи ще са от 18 април до 4 май.

Само 15 максимални брейка са били реализирани в „Крусибъл“ от 11 различни играчи.

Максимални брейкове в „Крусибъл“:

1983 – Клиф Торбърн

1992 – Джими Уайт

1995 – Стивън Хендри

1997 – Рони О’Съливан

2003 – Рони О’Съливан

2005 – Марк Уилямс

2008 – Рони О’Съливан

2008 – Али Картър

2009 – Стивън Хендри

2012 – Стивън Хендри

2020 – Джон Хигинс

2022 – Нийл Робъртсън

2023 – Кайрън Уилсън

2023 – Марк Селби

2025 – Марк Алън