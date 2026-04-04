Спортният директор на Рилски спортист преминава в литовски клуб

Шампионът на България Рилски спортист се раздели със спортния си директор Бранко Миркович. Сърбинът с балгарски паспорт ще застане на тази позиция в литовския клуб Нептунас. Това бе обявено официално от клуба от Клайпеда.

От Нептунас уточняват още, че Миркович ще встъпи официално в длъжност от 1 юни, но "в близко бъдеще ще допринася за спортните активности на клуба".

43-годишният Миркович е бивш играч на Рилски спортист, а през 2022 г. се присъедини към клуба от Самоков в ролята на мениджър и на помощник в треньорския щаб. Впоследствие той стана и спортен директор. Като ръководител той помогна на тима да спечели две шампионски титли и две Суперкупи на България.

Снимка: bcneptunas.lt