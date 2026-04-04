Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спортният директор на Рилски спортист преминава в литовски клуб

Спортният директор на Рилски спортист преминава в литовски клуб

  • 4 апр 2026 | 14:49
  • 2396
  • 1
Спортният директор на Рилски спортист преминава в литовски клуб

Шампионът на България Рилски спортист се раздели със спортния си директор Бранко Миркович. Сърбинът с балгарски паспорт ще застане на тази позиция в литовския клуб Нептунас. Това бе обявено официално от клуба от Клайпеда.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб
Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

От Нептунас уточняват още, че Миркович ще встъпи официално в длъжност от 1 юни, но "в близко бъдеще ще допринася за спортните активности на клуба".

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

43-годишният Миркович е бивш играч на Рилски спортист, а през 2022 г. се присъедини към клуба от Самоков в ролята на мениджър и на помощник в треньорския щаб. Впоследствие той стана и спортен директор. Като ръководител той помогна на тима да спечели две шампионски титли и две Суперкупи на България.

Снимка: bcneptunas.lt

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
  • 805
  • 0
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 915
  • 0
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
  • 11382
  • 0
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
  • 7753
  • 1
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
  • 817
  • 0
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58622
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212688
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1251
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40013
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2415
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17737
  • 4