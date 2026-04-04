  Орландо надви Далас въпреки усилията на Купър Флаг, който наниза 51 точки за Маверикс

Орландо надви Далас въпреки усилията на Купър Флаг, който наниза 51 точки за Маверикс

Орландо надви Далас въпреки усилията на Купър Флаг, който наниза 51 точки за Маверикс

Франц Вагнер вкара 18 точки само за 17 минути, Уендъл Картър-младши беше най-резултатен с 28, а Орландо Меджик успяха да преодолеят лесно историческите 51 точки на Купър Флаг при триумфа със 138:127 над домакините от Далас Маверикс в среща от редовния сезон на НБА.

Дезмънд Бейн добави 27, а Тристан да Силва и Джейлън Съгс по 19 за "магьосниците". 19-годишният Флаг стана първият тийнейджър в историята на НБА, който записа 50 точки в един мач. Маверикс загубиха за осми път в последните си девет двубоя. 51-е точки на Флаг надминаха 49-е, които той отбеляза срещу Шарлът през януари.

Брандън Милър наниза 22 точки за успеха на Шарлът срещу гостуващия Индиана със 129:108.

Хорнетс спечелиха осем от последните си 10 мача, за да останат в борбата за място в челната шестица в Източната конференция и гарантирано място в плейофите. Кон Кнуепел добави 20 точки, Майлс Бриджис - 19, а ЛаМело Бол - 18 и 9 асистенции. Паскал Сиакам с 30 беше най-резултатен за Индиана.

Оу Джи Ануноби се отличи с 31 точки, а Мичъл Робинсън записа 17 и 11 борби, като домакините Ню Йорк поведоха с 20:1 срещу Чикаго и никога не погледнаха назад за победата със 136:96.

Джейлън Брънсън записа 17 точки и 10 асистенции за Никс, които достигнаха 50 победи за трети пореден сезон.

Колин Секстън вкара четири тройки през първото полувреме и отбеляза 19 от пейката за Чикаго, който се затруднява на чужд терен, губейки седем поредни мача.

Си Джей МакКълъм наниза 25 точки, а Атланта се откъснаха през четвъртата четвърт за победа със 141:107 над Бруклин в Ню Йорк.

Никейл Алекзандър-Уокър добави 21 точки за Хоукс, които водеха с двуцифрена разлика през по-голямата част от мача и през цялото второ полувреме. Джейлън Джонсън допринесе с 18 точки, 11 борби и 5 асистенции за четвъртата поредна победа на тима.

Торонто надделя над Мемфис със 128:96, а Хюстън спечели срещу Юта със 140:106 след 25 точки на Кевин Дюрант. В други срещи Бостън победи Милуоки със 133:101, Филаделфия се наложи над Минесота със 115:103, а Сакраменто над Ню Орлиънс със 117:113.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
  • 803
  • 0
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 911
  • 0
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
  • 11364
  • 0
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
  • 7745
  • 1
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
  • 816
  • 0
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
  • 746
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58319
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212292
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1130
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39845
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2259
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17512
  • 4