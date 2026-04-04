Орландо надви Далас въпреки усилията на Купър Флаг, който наниза 51 точки за Маверикс

Франц Вагнер вкара 18 точки само за 17 минути, Уендъл Картър-младши беше най-резултатен с 28, а Орландо Меджик успяха да преодолеят лесно историческите 51 точки на Купър Флаг при триумфа със 138:127 над домакините от Далас Маверикс в среща от редовния сезон на НБА.

Дезмънд Бейн добави 27, а Тристан да Силва и Джейлън Съгс по 19 за "магьосниците". 19-годишният Флаг стана първият тийнейджър в историята на НБА, който записа 50 точки в един мач. Маверикс загубиха за осми път в последните си девет двубоя. 51-е точки на Флаг надминаха 49-е, които той отбеляза срещу Шарлът през януари.

Брандън Милър наниза 22 точки за успеха на Шарлът срещу гостуващия Индиана със 129:108.

Хорнетс спечелиха осем от последните си 10 мача, за да останат в борбата за място в челната шестица в Източната конференция и гарантирано място в плейофите. Кон Кнуепел добави 20 точки, Майлс Бриджис - 19, а ЛаМело Бол - 18 и 9 асистенции. Паскал Сиакам с 30 беше най-резултатен за Индиана.

Оу Джи Ануноби се отличи с 31 точки, а Мичъл Робинсън записа 17 и 11 борби, като домакините Ню Йорк поведоха с 20:1 срещу Чикаго и никога не погледнаха назад за победата със 136:96.

Джейлън Брънсън записа 17 точки и 10 асистенции за Никс, които достигнаха 50 победи за трети пореден сезон.

Колин Секстън вкара четири тройки през първото полувреме и отбеляза 19 от пейката за Чикаго, който се затруднява на чужд терен, губейки седем поредни мача.

Си Джей МакКълъм наниза 25 точки, а Атланта се откъснаха през четвъртата четвърт за победа със 141:107 над Бруклин в Ню Йорк.

Никейл Алекзандър-Уокър добави 21 точки за Хоукс, които водеха с двуцифрена разлика през по-голямата част от мача и през цялото второ полувреме. Джейлън Джонсън допринесе с 18 точки, 11 борби и 5 асистенции за четвъртата поредна победа на тима.

Торонто надделя над Мемфис със 128:96, а Хюстън спечели срещу Юта със 140:106 след 25 точки на Кевин Дюрант. В други срещи Бостън победи Милуоки със 133:101, Филаделфия се наложи над Минесота със 115:103, а Сакраменто над Ню Орлиънс със 117:113.

