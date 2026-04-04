Локомотив София е носител на Купата на България за 2026 година по бокс за юноши

Локомотив София е носител на Купата на България за 2026 година при юношите. Столичните „железничари“ се поздравиха с успеха след първия кръг на Държавното лично-отборно първенство по бокс, което се проведе в Козлодуй.

В оспорвана конкуренция Локомотив София стигна до първото място в отборното класиране. Столичани спечелиха седем медала на шампионата - три златни, три сребърни и един бронзов, което ги изведе и до трофея. На второ място завършиха юношите на ЦСКА, които са с шест отличия - три златни, едно сребърно и две бронзови. Третата позиция е за боксьорите на Левски София с три медала - два златни и еди сребърен.

Шампионатът в Козлодуй премина изключително равностойно. Таланти от 37 клуба стигнаха до поне един медал, което е показател за високото ниво и конкуренцията в рамките на първенството.