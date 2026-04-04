Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Станислав Митков е с най-предно класиране от българите в световната ранглиста по таекуондо

Станислав Митков е с най-предно класиране от българите в световната ранглиста по таекуондо

  • 4 апр 2026 | 12:18
  • 655
  • 0
Станислав Митков е с най-предно класиране от българите в световната ранглиста по таекуондо

Станислав Митков заема 16-о място в световната ранглиста на Международната федерация по таекуондо в категория до 68 килограма. Състезателят на клуб Ахил, европейски шампион за юноши и световен вицешампион за младежи, има в актива си 96,16 точки.

Християн Георгиев е следващият български национал с престижно класиране. Възпитаникът на Венцислав Соколов (ТК Ахил) заема 19-а позиция в категория до 53 килограма с 98.07 точки.

В категория до 80 килограма Митко Джорджев (ТК Левски), един от най-опитните ни състезатели, е 89-и с 28.56 точки, а натурализираният наскоро иранец Омид Хосейни е 93-и с 26.26 точки.

В последната олимпийска категория при мъжете - над 80 килограма България няма представител.

При жените Александра Георгиева (ТК Левски) е 55-а в категория до 49 килограма с актив от 60.88 точки.

Златната медалистка от Европейския младежки олимпийски фестивал Ерика Карабелева (ТК Ахил) също заема 55-о място, но в категория до 57 килограма с 45.59 точки.

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 Кимия Ализаде, която се възстановява след операция и не е участвала в състезания повече от половин година, е 87-а в категория до 67 кг.

В най-тежката женска категория над 67 килограма европейската шампионка за девойки и жени Калина Бояджиева (ТК Херея), която също не се е състезавала дълго време, се нарежда 94-о място с 18.42 точки.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Виж всички

