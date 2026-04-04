Енрике: Беше подходящият момент да спечелим

Луис Енрике говори след победата на своя Пари Сен Жермен с 3:1 срещу тима на Тулуза в откриващия мач от 28-ия кръг на френската Лига 1, която даде предимство от 4 точки на шампионите на върха в класирането спрямо преследвача Ланс.

“Много съм щастлив. Знаехме колко важни са тези три точки, особено след като този мач се проведе веднага след паузата за националните отбори. Беше трудно да се справим, тъй като имаше толкова много играчи, участващи в мача, които пътуваха и играха миналата седмица. Беше подходящият момент да спечелим. Играхме в петък, което направи задачата още по-трудна, тъй като имахме един ден почивка по-малко. Отборът обаче показа способността си да се справя и сега е време да се насладим на уикенда и да си починем както за играчите, така и за отбора”, каза Енрика на пресконференцията след двубоя.

С победа по шампионски ПСЖ поднови сезона в Лига 1

Той направи и шеговит коментар за представянето на Гонсало Рамош, който вкара късният гол, оформил крайния резултат.

“Гонсало Рамос игра пет минути и вкара. Той постоянно се бори. Невероятно е. Това, което правя с него е несправедливо, но той ми показва, че съм сгрешил”, добави Енрике.

Това бе четвърти последователен успех за Пари Сен Жермен във всички турнири, като следващите два сблъсъка на френските шампиони са изключително важни. Следващият уикенд те почиват в Лига 1, защото на 8-и и 14-и април предстоят двата мача от Шампионската лига срещу английския първенец Ливърпул, който парижани отстраниха и през миналия сезон, а това бе една от спирките им към европейския връх.