  Кошмар за Лейкърс - Дончич пропуска остатъка от сезона!

  4 апр 2026 | 05:57
Лука Дончич ще пропусне остатъка от редовния сезон на Лос Анджелис Лейкърс поради разтежение на лявото задно бедро от втора степен, съобщиха от отбора в петък.

Дончич е най-добрият реализатор в НБА и основна движеща сила за изкачването на Лейкърс до третото място в Западната конференция, но контузи крака си по време на убедителната загуба на Лос Анджелис от Оклахома Сити в четвъртък. Преглед с ядрено-магнитен резонанс разкри тежестта на травмата.

Лейкърс (50-27) имат само още пет мача до началото на плейофите, които започват в неделя срещу Далас.

Разтеженията на задното бедро от втора степен понякога изискват няколко седмици за възстановяване, но Дончич вече има опит с подобни проблеми. Той пропусна четири мача непосредствено преди паузата за Мача на звездите поради друго разтежение на лявото задно бедро, но се завърна в състава след паузата.

Дончич записва впечатляващи цифри в първия си пълен сезон с Лейкърс, които привлякоха словенската суперзвезда от Маверикс миналия сезон. Той отбелязва средно по 33,5 точки, 8,3 асистенции и 7,7 борби на мач за Лос Анджелис, а също така беше обявен за играч на месеца в Западната конференция за март, след като записа 13 поредни мача с 30 или повече точки, включително седем мача с 40 точки.

Треньорът на Лейкърс Джей-Джей Редик заяви, че Дончич се е контузил през първото полувреме срещу Тъндър, но е получил разрешение да се върне в игра. Дончич издържа само около четири минути, преди да се обърне, да спре и да падне на терена от болка, след което напусна играта.

