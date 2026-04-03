Чисора е по-тежък с 18 килограма от Уайлдър преди бенефиса в Лондон

Дерек Чисора ще бъде с близо 18 килограма по-тежък от Дионтей Уайлдър в предстоящия им сблъсък в тежка категория в събота, след като кантарът показа рекордно тегло за британеца. На официалното претегляне в петък в „Йорк Хол“ Чисора тежеше 120.9 кг, което е най-високото тегло в кариерата му. За сравнение, Уайлдър спря кантара на 102.7 кг, оформяйки значителна разлика между двамата.

Предишното най-високо тегло на Чисора беше 117.9 кг за мача му срещу Тайсън Фюри през 2022 г. Двамата боксьори застанаха лице в лице за последен път преди битката, но между тях липсваше напрежение, тъй като през годините са изградили добро приятелство.

Въпреки това и двамата обещаха да оставят любезностите настрана и да приключат мача с категоричен нокаут. За Чисора (36-16, 23 нокаута) това ще бъде 50-ият и последен мач в кариерата, като той настоява, че ще се оттегли от бокса дори и при победа.

Уайлдър (44-4-1, 43 нокаута) заяви пред ESPN тази седмица, че увереността му е до небето и иска да докаже, че все още може да постига нокаутите, които му донесоха титлата на WBC по-рано в кариерата му. Американецът загуби четири от последните си шест двубоя.

Чисора очаква емоционална вечер и признава, че вероятно ще се разплаче по време на излизането си към ринга в зала „The O2“.

„Човече, това е нещо красиво“, каза Чисора пред ESPN. „Ще развявам британския флаг през целия ден. Ще накарам момчетата ми да окичат „O2 Arena“ със знамена... Да издигнат цветовете. Ще бъде емоционално. Много емоционално. 49-ият [мач] беше много емоционален... Този ще бъде лудо емоционален.“

На пресконференцията в четвъртък британецът обяви, че ще окаже натиск върху опонента си още от първия гонг.

„Той има страхотна сила, но аз ще започна толкова бързо, че този мач няма да продължи 12 рунда. Знам от каква енергия се нуждая. Нуждая се от онази луда енергия. Нуждая се от война и болка. Ще удрям този човек навсякъде. Просто се моля никой да не си търси извинения“, заяви Чисора.

Битката Чисора - Уайлдър ще се проведе в събота вечер (04.04).