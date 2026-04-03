  Четири финала за България при жените след първите два уреда на „София къп"

  3 апр 2026 | 20:49
Българките Олександра Шалуева, Анастасия Калева, Яница Динева и Алекса Рашева се представиха силно в първия ден при жените на международния турнир по художествена гимнастика „София къп“ 2026 и се класираха за финалите на обръч и на топка.

Начело във временното класиране за многобоя е Анастасия Калева с 53.900 точки (28.100 обръч и 25.800 топка). Непосредствено след нея на втора позиция е Андреа Вердес (Румъния) с 52.650 (27.850, 24.800 топка), а третата позиция заема Алекса Рашева с 52.000 (26.750, 25.250 топка).

Олександра Шалуева събра 51.400 (27.000 обръч и 24.400 топка), като показа стабилност, особено на обръч. Яница Динева има 48.350 (22.300, 26.050 топка), като на топка е с най-високия резултат за деня. Двете обаче са извън класирането за многобоя.

България си гарантира четири финала на отделните уреди. Анастасия Калева ще играе и на двата уреда, влизайки с най-висок резултат на обръч 28.100 (трудност 12.600, артистичност 7.800, изпълнение 7.700) и с втора по сила оценка на топка 25.800 (11.300, 7.550, 6.950). Шалуева също намери място сред финалистките на обръч, където влиза с трета по сила оценка от 27.000 (12.200, 7.300, 7.500), а Яница Динева ще играе финал на топка с най-силен резултат за деня - 26.050 (10.800, 7.750, 7.500).

Главен съдия на турнира е Рада Вражева. Надпреварата беше официално открита от президента на БФХГ Илиана Раева.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и с лента, след което станат ясни призьорките в многобоя и финалистките на отделните уреди.

По-рано днес се проведе състезанието на обръч и на топка при девойките, където българките отново доминираха.

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

