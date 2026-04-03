Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Давид Иванов се класира за финала на Световна купа по спортна гимнастика

Давид Иванов се класира за финала на Световна купа по спортна гимнастика

  • 3 апр 2026 | 20:23
  • 1412
  • 0
Давид Иванов се класира за финала на Световна купа по спортна гимнастика

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на третата за годината Световната купа по спортна гимнастика в Кайро (Египет).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) влезе в топ 8 с пети по сила резултат. За изпълнението си българинът получи оценка от 14.433 точки (трудност 6.0 и изпълнение 8.433 точки).

С най-висока оценка в квалификациите е световният и европейски вицешампион от миналата година Мамикон Хачатрян (Армения) с 14.766 (5.8 и 8.966).

Съдия за България на надпреварата е Здравко Куртев.

Финалът на кон с гривни е в неделя.

Следвай ни:

