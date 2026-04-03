Арман Царукян приспа фен по време на живо излъчване

  • 3 апр 2026 | 19:35
Арман Царукян приспа фен по време на живо излъчване

Арман Царукян продължава да нанася щети и извън октагона на UFC.

Само дни след като уреди сметките си със своя съперник в борбата Джорджо Пулас на събитието RAF 7, Царукян се появи в живо предаване в платформата Kick с популярния инфлуенсър Clavicular. Претендентът в лека категория на UFC получи възможност да демонстрира уменията си в събмишъните, когато приятел на Clavicular, се съгласи доброволно да бъде задушен до припадък. Секунди по-късно Царукян приложи „rear-naked choke“ (задушаване от гръб) на младежа и го остави да лежи в безсъзнание на пода.

Вижте кадрите по-долу.

„Страх ли те е?“, попита Царукян, преди да приложи хватката.

„Да, страх ме е“, отговори Shoovy. „Но, по дяволите. Вероятно няма да умра. Просто се надявам да се събудя.“

На Царукян му бяха нужни само няколко секунди, за да прати инфлуенсъра в безсъзнание, оставяйки го да потрепва, докато беше внимателно положен на земята.

„О, по дяволите, да не е умрял?“, попита смеещият се Clavicular. За щастие, не след дълго приятелят му седна, звучейки дезориентиран, но иначе в добро състояние.

Въпреки че няма насрочен двубой в UFC след доминиращата си победа със събмишън над Дан Хукър през ноември, Царукян остава активен, като участва в граплинг и кеч мачове в различни организации. В момента той има планиран мач по борба срещу члена на Залата на славата на UFC, Юрая Фейбър, на RAF 8 на 18 април.

Още от Бойни спортове

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 356
  • 0
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1551
  • 0
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1354
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3456
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 548
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57598
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211396
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 873
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39418
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1912
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16993
  • 4