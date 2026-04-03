Арман Царукян приспа фен по време на живо излъчване

Арман Царукян продължава да нанася щети и извън октагона на UFC.

Само дни след като уреди сметките си със своя съперник в борбата Джорджо Пулас на събитието RAF 7, Царукян се появи в живо предаване в платформата Kick с популярния инфлуенсър Clavicular. Претендентът в лека категория на UFC получи възможност да демонстрира уменията си в събмишъните, когато приятел на Clavicular, се съгласи доброволно да бъде задушен до припадък. Секунди по-късно Царукян приложи „rear-naked choke“ (задушаване от гръб) на младежа и го остави да лежи в безсъзнание на пода.

Вижте кадрите по-долу.

Clavicular had Arman Tsarukyan CHOKE OUT his friend live on stream 😳 pic.twitter.com/cHthQgN9Nc — KickChamp👑 (@Kick_Champ) April 3, 2026

„Страх ли те е?“, попита Царукян, преди да приложи хватката.

„Да, страх ме е“, отговори Shoovy. „Но, по дяволите. Вероятно няма да умра. Просто се надявам да се събудя.“

Letting Pro UFC fighter Arman Tsarukyan choke me out pic.twitter.com/oMz09MQA7P — Shoovy (@shoovy1x) April 3, 2026

На Царукян му бяха нужни само няколко секунди, за да прати инфлуенсъра в безсъзнание, оставяйки го да потрепва, докато беше внимателно положен на земята.

„О, по дяволите, да не е умрял?“, попита смеещият се Clavicular. За щастие, не след дълго приятелят му седна, звучейки дезориентиран, но иначе в добро състояние.

Въпреки че няма насрочен двубой в UFC след доминиращата си победа със събмишън над Дан Хукър през ноември, Царукян остава активен, като участва в граплинг и кеч мачове в различни организации. В момента той има планиран мач по борба срещу члена на Залата на славата на UFC, Юрая Фейбър, на RAF 8 на 18 април.