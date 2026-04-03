  • 3 апр 2026 | 19:35
Монтана 2003 започна с очаквана победа в плейофите

Монтана 2003 започна с победа плейофите в женското първенство. В своята зала “Младост” тимът на Преслав Пешев се наложи над БФБ отбора със 100:52 в първия си мач от полуфиналите.

Микаела Дамянова бе много полезна за Монтана 2003 и оформи дабъл-дабъл - 20 точки и 18 борби. Даниела Уолън добави 14 и 8 борби. Габриела Николова се отчете с 13 точки и 5 борби. Валентина Горанова вкара 10.

Валерия Стойчева бе най-добра за БФБ отбора и също стигна до двойните показатели - 17 точки и 12 борби. Габриела Коцева регистрира 13. Фатме Кичукова отбеляза 10 точки плюс 5 борби.

Среща №2 между двата тима ще бъде утре (4 април) от 15:00 ч., отново в зала “Младост”.

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
