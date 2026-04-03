Монтана 2003 започна с очаквана победа в плейофите

Монтана 2003 започна с победа плейофите в женското първенство. В своята зала “Младост” тимът на Преслав Пешев се наложи над БФБ отбора със 100:52 в първия си мач от полуфиналите.

Микаела Дамянова бе много полезна за Монтана 2003 и оформи дабъл-дабъл - 20 точки и 18 борби. Даниела Уолън добави 14 и 8 борби. Габриела Николова се отчете с 13 точки и 5 борби. Валентина Горанова вкара 10.

Валерия Стойчева бе най-добра за БФБ отбора и също стигна до двойните показатели - 17 точки и 12 борби. Габриела Коцева регистрира 13. Фатме Кичукова отбеляза 10 точки плюс 5 борби.

Среща №2 между двата тима ще бъде утре (4 април) от 15:00 ч., отново в зала “Младост”.