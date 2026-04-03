Ето как Джъстин Гейджи може да надделее над Илия Топурия

Ветеранът на лека категория в UFC Бенеил Дариуш обясни как Джъстин Гейджи може да направи нещата интересни срещу Илия Топурия.

Временният шампион Гейджи (27-5 MMA, 10-5 UFC) ще се изправи срещу шампиона в лека категория Топурия (17-0 MMA, 9-0 UFC) в мач за обединяване на титлите, който ще оглави събитието UFC Свобода 250 на 14 юни във Вашингтон. Гейджи е считан за сериозен аутсайдер срещу Топурия, който в последните си три битки нокаутира настоящия шампион в категория„перо Александър Волкановски, бившия шампион Макс Холоуей и носителя на титлата BMF Чарлс Оливейра. Дариуш смята, че Гейджи може да използва своя нестандартен стил на нанасяне на удари, за да обърка Топурия.

„Джъстин трябва да направи битката грозна, защото той е способен на това“, заяви Дариуш пред MMA Junkie. „Когато се би с Дъстин Порие, Дъстин имаше много добър бокс. Визуално изглеждаше много добре, а Джъстин Гейджи някак успя да го накара да изглежда грозно. Така че мисля, че трябва да направи същото. Трябва да влезе там и да направи боя да изглежда грозен. Всеки, с когото се бие – Майкъл Джонсън има красив страйкинг, но когато се изправи срещу Джъстин Гейджи, изглеждаше разхвърляно. Мисля, че Джъстин трябва да създаде това, което той нарича „автомобилни катастрофи“. Мисля, че трябва да предизвика куп автомобилни катастрофи, да направи всичко възможно най-разхвърляно и неудобно"

Гейджи направи точно това, когато нанесе първата загуба на Пади Пимблет в октагона на UFC 324 през януари. Американецът надигра Пимблет, като го свали два пъти в нокдаун по пътя към категорична победа с решение.

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

