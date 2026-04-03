Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Пловдив Костадин Димитров, в която участие взе и директорът на дирекция „Спорт“ към общината Руси Чернев. Основният фокус на разговорите бе поставен върху стратегическите приоритети на федерацията за развитие на леката атлетика в града.

От страна на федерацията бе заявена ясна визия за модернизиране на лекоатлетическата инфраструктура в Пловдив – град с утвърдени традиции и значим принос към българската и световна атлетика. Ръководството на централата подчерта значението на създаването на съвременни условия за подготовка, които да отговарят на международните стандарти и да подпомагат развитието на бъдещи елитни състезатели като първата задача е модернизиране на спортните бази. Пловдив може да се превърне в национален и международен център за подготовка и провеждане на състезания заради отличното си разположение, климата и богатата спортна база. Градът разполага с две лекоатлетически писти, полигон за хвърляния и две закрити зали. Всички те обаче се нуждаят от реконструкция и модернизация, подчерта Георги Павлов.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви пълна подкрепа за леката атлетика и призова за по-добро взаимодействие между държавата, общината, федерацията и клубовете.

„Базите ги имаме. Ваша работа е да ги развивате и да ги напълните със съдържание“, каза Костадин Димитров. Георги Павлов, Руси Чернев и представители на лекоатлетическите клубове в града извършиха оглед на пистите и съоръженията в града.

Кметът Костадин Димитров и президентът на БФЛА се съгласиха, че първата задача е създаването на модерен спортен център на лекоатлетическия стадион, разположен до стадион „Пловдив“, реновиране на полигона за хвърляния и наклонената писта, която е уникално съоръжения за България. Ще се търсят решения и инвеститори още за изграждане на лекоатлетическа зала и реконструкция на стадион „Пловдив“.

Особено внимание бе отделено на подкрепата за лекоатлетическите клубове в града от страна на федерацията и на община Пловдив.

След Великденските празници Георги Павлов отново ще посети Пловдив по желание на СКЛА „Локомотив“ ПД. Под Тепетата той ще се срещне с кмета на район „Тракия“ Георги Гатев относно изграждане на атлетическа база на терен, който е осигурен от кмета на района.

Президентът на БФЛА проведе тази седмица имаше среща с кмета на Перник Станислав Владимиров, на която бяха обсъдени сходни теми, свързани с развитието на леката атлетика и подобряването на инфраструктурата в града.