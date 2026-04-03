Златков и Цурбриген са шампиони на България и в слалома

Националите Калин Златков (Юлен) и Анина Цурбриген са шампиони на България за 2026 г и в дисциплината слалом. Това стана днес на писта „Томба“ в Банско, където се проведе и най-техничната дисциплина. Организатори на състезанието бяха БФСки и „Юлен“ АД.

При жените Цурбриген спечели с резултат от двата манша от 1:35,85 мин. Втора е Алесандра Мансфийлд, Швейцария с изоставане от 3,36 сек. Трета е Мара ван ден Валк, Швейцария на 3,51 сек. За ДП на България среброто е за Ева Колева, Витоша ски, а бронзът за Зорница Серафимова, Витоша ски.

При мъжете Златков спечели с 1:30,61 мин. Атанас Петров, Ледени ангели е втори на 1,03 сек, а трети на 1,73 сек е Константин Стоилов, Витоша ски. Водещият ни алпиец Алберт Попов бе втори след първия манш, но не успя да завърши втория. През седмицата Цурбриген и Златков спечелиха титлите и в гигантския слалом.

Призьорите бяха наградени от президента на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев, Иван Каневчев, координатор „Алпийски ски“ в БФСки, Виктор Гичев, рейс директор на състезанието, Георги Главчев, „Юлен“, Георги Попов, СК „Юлен“, Михаил Седянков, „Витоша ски“ и треньори от клубовете.

На 4-5 април в Банско ще се проведе и откритото държавно първенство по алпийски сноуборд с участието на най-добрите ни състезатели.