Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Кейд Кънингам няма да играе още поне седмица

  3 апр 2026 | 16:25
  • 1516
  • 0
Основният плеймейкър на Детройт Пистънс Кейд Кънингам няма да играе още поне седмица, информираха от тима от НБА.

Гардът е извън игра от средата на март месец, когато от Детройт съобщиха, че е получил пневмоторакс. Неговото състояние се подобрява, но медицинският щаб на тима продължава да го следи и здравето му едва ли ще бъде рискувано преди началото на плейофите, още повече, че “Буталата” отдавна си гарантираха участие в тях.

Преди контузията Кънингам бе един от основните фаворити за наградата за "Най-полезен играч" този сезон с 24,5 точки и 9,9 асистенции средно на мач. Той обаче почти сигурно няма да успее да изпълни критерия за участие в 65 мача. За момента бившият първи избор в драфта е записал 61 мача, а до края на редовния сезон "Буталата" имат още пет срещи.

Въпреки отсъствието на звездата си Детройт е лидер в Източната конференция с 56 победи и 21 загуби. Тимът вече си осигури първото място в Централната дивизия и се нуждае от само още една победа, за да бъде първи и в цялата Източна конференция и да има домакинско предимство в първите три кръга на плейофите, които стартират на 18 април.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

