  Алберт Попов награди участниците от финалния лагер на "Научи се да караш ски"

Алберт Попов награди участниците от финалния лагер на "Научи се да караш ски"

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов награди днес участниците във финалния лагер на 17-ия сезон на най-социално насоченият проект на Българската федерация по ски – „Научи се да караш ски“. Най-добре представилите се през сезона получиха за награда 4-дневен ски лагер в ски курорт №1 Банско, където бяха обучавани от професионалните учители на „Юлен“ АД. Президентът на БФСки Цеко Минев и неговият заместник Георги Бобев също поздравиха децата за успешното завършване на лагера и им пожелаха да продължат да карат ски и да бъдат сред природата.

През 2026 година програмата осигури безплатно обучение с квалифицирани инструктори за 2028 деца от 1. до 4. клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян.

„Научи се да караш ски“ е най-социално насоченият проект на БФСки, Министерството на младежта и спорта и регионалните управления по образование, с подкрепата на телекомуникационната компания А1.

Програмата стартира през 2008 г. като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието ѝ през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца.

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 926
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 365
  • 0
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 988
  • 0
Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 557
  • 0
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 758
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 768
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57032
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210703
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 633
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39089
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1629
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16551
  • 4