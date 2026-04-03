Алберт Попов награди участниците от финалния лагер на "Научи се да караш ски"

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов награди днес участниците във финалния лагер на 17-ия сезон на най-социално насоченият проект на Българската федерация по ски – „Научи се да караш ски“. Най-добре представилите се през сезона получиха за награда 4-дневен ски лагер в ски курорт №1 Банско, където бяха обучавани от професионалните учители на „Юлен“ АД. Президентът на БФСки Цеко Минев и неговият заместник Георги Бобев също поздравиха децата за успешното завършване на лагера и им пожелаха да продължат да карат ски и да бъдат сред природата.

През 2026 година програмата осигури безплатно обучение с квалифицирани инструктори за 2028 деца от 1. до 4. клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян.

„Научи се да караш ски“ е най-социално насоченият проект на БФСки, Министерството на младежта и спорта и регионалните управления по образование, с подкрепата на телекомуникационната компания А1.

Програмата стартира през 2008 г. като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието ѝ през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца.