Илиана Раева откри официално международния турнир "София къп"

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева официално даде старт на международния турнир "София къп", който се провежда до неделя в зала "София".

"За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с добре дошли в България. Всяка година в този турни участват все повече състезателки, което говори, че ние се справяме добре като домакини не само на големите състезания, но и на такива турнири. Пожелавам успех на всички и нега най-добрите и подготвените победят", заяви Раева.

Официални гости на церемонията бяха Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ, Росина Атанасова, генерален секретар на БФХГ и Рада Вражева, главен съдия. Те получиха специални плакети от федерацията.

Демонстративни изпълненията направиха момичета от клуб по мажоретен спорт Енерджи и гимнастичката със синдром на Даун Михаела Рангелова, която се подготвя за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София от 13 до 19 юни.

На турнира България е представена от 14 състезателки - 10 девойки и 4 жени. Надпреварата при жените има награден фонд от 20 000 евро.