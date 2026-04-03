Остин Рийвс скочи на фен на Оклахома Сити заради Дончич

Лос Анджелис Лейкърс претърпя съкрушително поражение с 96:136 от Оклахома Сити Тъндър в среща от редовния сезон на НБА. По-голямата тревога за отбора обаче не беше разгромната загуба, а контузията в подколянното сухожилие на суперзвездата на “Езерняците” Лука Дончич.

Дончич падна на паркета в третата четвърт, а фен на OKC беше чут да му се подиграва, докато словенецът лежеше на земята и видимо усещаше болка. Гардът Остин Рийвс бързо се намеси, за да защити своя съотборник.

„Сега знаеш какво е да играеш в защита“, се чува да крещи фенът към Лука във видео от инцидента, докато словенецът е на земята. Рийвс пък отвърна с остри думи на фена, изразявайки ясно отношението си към поведението на привърженика на “Гръмотевиците”.

Самият Рийвс, който също изпитваше дискомфорт в гърба, завърши мача като най-резултатен за своя отбор с 15 точки.

Сега Лейкърс с тревога очакват резултатите от ядрено-магнитния резонанс на Дончич.

Според спортния лекар Еван Джефрис, най-добрият сценарий би означавал кратко отсъствие, докато най-лошият може да го извади от игра за период до шест седмици.

Тъй като плейофите в НБА започват само след две седмици, "Езерняците", които в момента са трети в Западната конференция с баланс 50-27, са затаили дъх в очакване на новини.

Austin Reaves getting into it with an OKC fan after the Luka Doncic injury 👀



OKC fan: “Now you know what it’s like to play defense”



Reaves: “Shut the f*ck up! He’s hurt!”



OKC fan: “F*ck you”



Reaves: “F*CK YOU!”



pic.twitter.com/xEs1WBVKVc — Hater Report (@HaterReport) April 3, 2026

