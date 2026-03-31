Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) на полуфинал в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) се класираха за полуфиналните плейофи в руската Суперлига. Играчите на Пламен Константинов обърнаха и надиграха като домакини Белогорие (Белгород) с 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) в решаващия трети мач от 1/4-финала помежду им, игран този следобед.

Така Локомотив спечели плейофната серия с 2-1 победи и продължава напред към полуфиналите. Там "железничарите" ги очаква действащия шампион и победител от редовния сезон Зенит (Казан), който на 1/4-финалите отстрани Нова (Новокуйбишевск) след 2-0 успеха.

В полуфиналите вече ще се играе до 3 победи от 5 мача. Първата среща между двата тима ще бъде в петък (3 април) в Казан.

Симеон Николов изигра нов много силен мач и дирижираше играта много добре.

Николов завърши със 7 точки (1 блок, 1 ас и 62% ефективност в атака - +4) за успеха и получи за играта си оценка 6.9.

Най-полезни за Локомотив станаха Иля Казаченков (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака - +6) и Омар Курбанов (2 блока, 2 аса, 50% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +7) с 18 и 17 точки. Дмитрий Лизик и Фьодор Воронков пък добавиха по още 14 точки за победата.

За тима на Белогорие единствено мароканският диагонал Мохамед Ал Хачдади се представи на ниво, като реализира 19 точки (4 блока, 3 аса и 41% ефективност в атака - +11).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 7, Иля Казаченков 18, Омар Курбанов 17, Фьодор Воронков 14, Илияс Куркаев 4, Дмитрий Лизик 14 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Вадим Ожиганов, Сам Деру)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 1, Мохамед Ал Хачдади 19, Павел Тетюхин 9, Ярослав Подлесних 6, Георгий Заболотников 5, Александър Мелников 9 - Валентин Голубьов-либеро (Иван Подребинкин 1, Андрей Марченко, Максим Будюхин-либеро)

Старши треньор: СЕРГЕЙ БАРАНОВ.

