Емблеми на кубинския бокс ще оглавят галавечер в Маями

Двама от най-известните кубински професионални боксьори на този век ще бъдат главни действащи лица на боксово шоу, което ще се проведе на 2 май в Маями. Гилермо Ригондо и Юриоркис Гамбоа ще оглавят събитието, като ще се бият в отделни мачове в „James L. Knight Center“. Промоутърът е кръстил галавечерта „Havana Heat“ (Хаванска жега).

Това ще бъде първият път, в който двамата кубинци ще делят един ринг като професионалисти. Техните съперници все още не са обявени.

„Гамбоа и Ригондо не са просто завършени бойци – те представляват боксова традиция, която е създала едни от най-коравите, интелигентни и уважавани шампиони в спорта. Кубинският бокс носи истинска история, дисциплина и гордост. Да представим и двамата в една и съща вечер – в град като Маями, който разбира тази култура – е нещо, което приемам сериозно. За мен е чест да изведа две легенди на тази сцена", заяви в прессъобщение Рон Джонсън от "American Dream Presents" и "Nothing But Sportz".

Ригондо, с професионален актив от 23 победи (16 с нокаут) и 3 загуби, е 45-годишен бивш шампион в категория супер-петел. Той печели златни олимпийски медали през 2000 и 2004 г., преди да избяга от родината си. Ригондо става професионалист през 2009 г., печели първата си световна титла в началото на 2012 г., а през 2013 г. детронира Нонито Донейр, за да добави още един шампионски пояс. Стилът на Ригондо, който набляга повече на защитата, често е бил обект на критики. За да си осигури голям мач, той се качи с две категории нагоре и през 2017 г. се изправи срещу друг двукратен олимпийски шампион – Васил Ломаченко, в категория супер-перо. Мачът завърши с неуспех за кубинеца, който се отказа след шестия рунд.

През 2020 г. Ригондо се премести в категория петел и спечели второстепенен пояс на WBA, докато Наоя Инуе беше основният шампион. Последваха обаче две поредни загуби: съдийско решение срещу тогавашния шампион на WBO до 52 кг. Джон Риел Касимеро през 2021 г. и единодушно решение срещу Винсент Астролабио (16-3) през 2022 г. Оттогава Ригондо записа три победи, последната от които през ноември 2024 г., когато се завърна след 17-месечно отсъствие и победи Данис Агуеро Ариас (20-2) за по-малко от две минути.

Гамбоа, с актив от 30 победи (18 с нокаут) и 5 загуби, е 44-годишен бивш шампион в категория перо. Той печели злато на Олимпиадата през 2004 г., бяга от Куба и прави своя професионален дебют през 2007 г. Гамбоа печели второстепенна титла на WBA до 126 паунда през 2010 г., а по-късно същата година добавя и пояса на IBF след победа с решение над Орландо Салидо. През 2013 г. Гамбоа се качва в лека категория и през 2014 г. претърпява първата си загуба, като е нокаутиран в деветия рунд от Терънс Крофорд. Следващото му поражение идва през 2017 г., когато е нокаутиран от Робинсон Кастеянос (23-12).

След това Гамбоа постига четири поредни победи, включително над Джейсън Соса и Роман Мартинес. Тази серия приключва през 2019 г. в мач с Джервонта Дейвис за второстепенен пояс на WBA до 61 кг. Гамбоа се боксира със скъсан ахилес през по-голямата част от двубоя, преди да бъде нокаутиран в 12-ия рунд.

Оттогава той се е боксира само два пъти, като и двата мача завършват със загуба: почти пълно надмощие от страна на Девин Хейни през ноември 2020 г. и технически нокаут в петия рунд срещу Айзък „Питбул“ Крус през 2022 г. В началото на 2023 г. Гамбоа прекара и няколко месеца в затвор в Куба след трагичен пътен инцидент.