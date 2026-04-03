Световната гимнастика разследва награждаване в София

Световната гимнастика провежда разследване на награждаването на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в София.

Причината е поведението на руската състезателка София Илтерякова, която участва под неутрален флаг на турнира в българската столица. 15-годишната грация завоюва сребро във финала на този уред, а титлата спечели абсолютната европейска шампионка Таисия Онофричук от Украйна. За бронза се пребори италианката София Рафаели.

По време на церемонията по награждаването Илтерякова стоеше с гръб към знамената, докато от уредбата звучеше химнът на Украйна. Подобни действия се разглеждат като нарушение на насоките на Международния олимпийски комитет относно неутралността на спортистите.

“Световната гимнастика потвърждава за инцидент с участието на състезателката с неутрален статут София Илтериакова по време на церемонията по награждаване на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в София на 30 март 2026 г. Въпросът в момента се разглежда и цялата налична информация се оценява внимателно. Всички следващи стъпки ще бъдат разгледани в съответствие с приложимите разпоредби и установените процедури. В светлината на текущия процес, на този етап няма да бъдат правени допълнителни коментари”, гласи официалното съобщение от международната централа.