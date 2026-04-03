Колби Ковингтън заведе дело срещу Хорхе Масвидал

Колби Ковингтън е завел граждански иск срещу Хорхе Масвидал, в който търси обезщетение в размер на над 50 000 долара заради нападение пред ресторант в Маями Бийч през 2022 г. Искът е подаден в окръг Маями-Дейд, Флорида, на 23 март.

В съдебната документация, получена от американската медия www.mmafighting.com, адвокатите на Ковингтън описват как той се е бил и е победил Масвидал в UFC през 2022 г. След мача обаче, бившият шампион с титлата „BMF“ е заявил в интервюто си: „Ако го видя на улицата, ще направя всичко възможно, за да му счупя шибаната челюст“.

На 21 март Ковингтън е излизал от ресторант Papi Steak в Маями Бийч, когато Масвидал му е устроил засада и е „започнал физическа атака... без предупреждение“. В иска се посочва, че Масвидал е ударил Ковингтън в лицето, като нападението е било „внезапно, умишлено и пресметнато“ и не е дало на бившия временен шампион на UFC в полусредна категория никакъв шанс да се защити.

Впоследствие срещу Масвидал бяха повдигнати наказателни обвинения, като по-късно той постигна споразумение с прокуратурата, признавайки се за виновен по обвинение в нанасяне на лека телесна повреда. Той беше осъден на вече изтърпяното време в ареста и съдът го задължи да заплати всички такси по делото, но не получи допълнително време в затвора. След края на съдебното заседание Масвидал използва социалните мрежи, за да отправи нови нападки към Ковингтън относно инцидента.

„Майната ти, Колби“, каза Масвидал. „Сега ще стане шибан филм. Всички тези заповеди, всички тези ограничителни заповеди бяха вдигнати. Ще бъде шибан филм.“

Адвокатите на Ковингтън твърдят, че атаката на Масвидал е била „непровокирана“, „умишлена, злонамерена и извършена с намерение да причини вреда“. В резултат на нападението Ковингтън твърди, че е „претърпял телесна повреда и произтичащите от нея болка и страдание, инвалидност, обезобразяване, физическо увреждане, душевна мъка, загуба на способността да се радва на живота, разходи за хоспитализация, медицински и сестрински грижи и лечение“. Адвокатите на Ковингтън изтъкват, че нараняванията „са или постоянни, или продължаващи“ и ветеранът в полусредна категория „ще търпи загуби и в бъдеще“.

Ковингтън търси „всички допустими обезщетения и всякакви други правни или справедливи компенсации“, на които „може да има право“. В придружаващия документ към иска адвокатите му отбелязват, че всъщност той търси обезщетение за щети на обща стойност над 100 000 долара. Все още не е определена дата за съдебно заседание след подаването на иска през март.