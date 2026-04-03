Ева Брезалиева: Надявам се златният медал на бухалки да бъде първи от многото

  • 3 апр 2026 | 12:46
Националката по художествена гимнастика Ева Брезалиева вярва, че е способна да надгради след силното си представяне на Световната купа в София. Грацията стана шампионка на финала на бухалки, а в многобоя остана на шесто място.

"Медалът тежи доста. Отговорност, труд, дисциплина, лишения - всичко това е за този медал. Надявам се да бъде първи от многото. Преборих се със себе си за този медал. Труден характер съм и ми е трудно да се събера в определени дни. Пораснах и осъзнах каква ми е целта. Старая се и правя много неща извън зоната ми на комфорт. Много съм благодарна на личната ми треньорка Бранимира Маркова и целия екип. Тя ме промени като човек в залата и извън нея", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва" по БНТ.

За новия сезон гимнастичката е подготвила четири нови съчетания.

"Не успях да ги изпълня по най-добрия начин, защото са доста сложни спрямо миналогодишните. Доста трудно е да научиш две нови трудности. Подготвих съчетанията през октомври. Бях с лека травма в кръста, която продължи до средата на януари. Имам да изчиствам още в малките детайли - ръце, глава. "Буквите" са най-скъпи в цялото съчетание. На рисковете спестих някои ротации. С работа и повторения ще се изработят", сигурна е националната състезателка.

Според нея българската публика може да помогне на отбора, да се представи отлично на предстоящото във Варна европейско първенство.

"Публиката може да те пренавие, но ние имаме опит да я изключваме. Тя е уникална и любимата ни публика е в България. Тази година имаме европейско първенство във Варна. Надяваме се на подкрепа. Много ни помагат. Стимулират ни и ни дават сила", допълни медалистката.

Брезалиева е щастлива, когато оправдава очакванията към нея.

"Може би това злато и очакванията след него леко ме плашат. Опитвам се да го изключа като фактор, защото това може да ме срине. Тренирам и следвам целта си. Всеки ден тренирам по 7-8 часа на ден. Мисля, че гимнастиката отива към по-доброто и по-красивото - артистичността. Ние, българките, я имаме. На тази Световна купа можеше да си изиграя лентата, която е на българска музика. Всички съчетания са много хубави и нямам любимо. Всички са много различни. Много се радвам, когато Илияна Раева е доволна. Тя почти всеки ден е в залата и ни дава съвети. Много си я обичаме", завърши гимнастичката.

Още от Гимнастика

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

  • 6 апр 2026 | 03:22
  • 403
  • 0
Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

  • 5 апр 2026 | 20:49
  • 394
  • 0
13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

  • 5 апр 2026 | 19:36
  • 784
  • 0
Шест медала за България от "София къп"

Шест медала за България от "София къп"

  • 5 апр 2026 | 18:03
  • 1419
  • 0
Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

  • 5 апр 2026 | 14:02
  • 1751
  • 0
Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 5 апр 2026 | 08:46
  • 358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56338
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209834
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 354
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38655
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1209
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16015
  • 4