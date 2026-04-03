14 грации представят България на "София Къп"

14 състезателки представят България на международния турнир по художествена гимнастика "София къп", който се провежда в зала „София“. В надпреварата, която започна днес, участват гимнастички от 28 държави - девойки и жени.

България има пет отбора при девойките, които се готвят за участие на Европейското първенство във Варна в края на месец май:

отбор 1 - Антоанета Цанков и Деа Емилова

отбор 2 - Сияна Алекова и Александра Петрова

отбор 3 - Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко

отбор 4 - Пламена Петрова и Светлизара Петкова

отбор 5 - Ирена Недева и София Димова.

При жените за България ще играят Олександра Шалуева, Анастасия Калева, Яница Динева и Алекса Рашева.

Утре от 13:30 часа демонстративно своите композиции ще покажат националните ансамбли за жени на България и на Полша.