  14 грации представят България на "София Къп"

14 грации представят България на "София Къп"

14 грацима представят България на "София Къп"

14 състезателки представят България на международния турнир по художествена гимнастика "София къп", който се провежда в зала „София“. В надпреварата, която започна днес, участват гимнастички от 28 държави - девойки и жени.

България има пет отбора при девойките, които се готвят за участие на Европейското първенство във Варна в края на месец май:
отбор 1 - Антоанета Цанков и Деа Емилова
отбор 2 - Сияна Алекова и Александра Петрова
отбор 3 - Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко
отбор 4 - Пламена Петрова и Светлизара Петкова
отбор 5 - Ирена Недева и София Димова.

При жените за България ще играят Олександра Шалуева, Анастасия Калева, Яница Динева и Алекса Рашева.

Утре от 13:30 часа демонстративно своите композиции ще покажат националните ансамбли за жени на България и на Полша.

