Дежа вю за Хигинс срещу Селби в Шампионата на тура

Джон Хигинс навакса изоставане от 5:8, за да победи Марк Селби с 10:8 – точно както направи на финала миналата година – и се класира за полуфиналите на Шампионата на тура.

Мачът в четвъртък вечер следваше почти идентичен сценарий с финала в Манчестър преди 12 месеца – Селби обърна от 3:5 до 8:5, но след това загуби последните пет фрейма. Хигинс продължава защитата на титлата си и в събота ще се изправи срещу Джао Синтонг на полуфиналите. Само 46 дни преди да навърши 51 години, шотландецът може да стане най-възрастният победител в ранкинг турнир.

Макар че този сезон все още няма спечелен трофей, ветеранът Хигинс редовно достига до решаващите фази на турнирите и продължава да демонстрира изключително дълголетие в спорта. Той вече има шест полуфинала през сезона, като е спечелил три от последните пет. Това ще бъде неговият 93-ти полуфинал в кариерата, само на три от рекорда на Рони О’Съливан (96).

Селби спечели първия фрейм с брейк от 127 точки, след което Хигинс изглеждаше фаворит в следващия, но пропусна трудна топка по горния борд при резултат 42-24 и позволи на съперника си да изравни за 5:5. Хигинс имаше шансове и в 11-тия фрейм, но загуби позиция при 47 точки, а по-късно пропусна синята топка, което го остави изоставащ.

Нова грешка в 12-тия фрейм, когато пропусна предпоследната червена, позволи на Селби да поведе със 7-5, а след паузата англичанинът увеличи преднината си с брейк от 131. В 14-тия фрейм Селби отново започна добре, но загуби позиция при 47 точки, а Хигинс стартира обратa със страхотна дълга червена и серия от 56 точки. Брейк от 92 намали резултата до 8:7, а в следващия фрейм шотландецът се възползва от пропуск на Селби и изравни за 8:8.

Селби пропусна още една възможност в следващия фрейм, а Хигинс реализира 78 точки за 9:8. Четирикратният световен шампион след това затвори мача с брейк от 72.

„При 8:5 си мислех за финала от миналата година и се опитвах да остана позитивен“, каза Хигинс. „Имам две страхотни победи срещу Марк Уилямс и Марк Селби тази седмица, така че съм изключително щастлив. В първите четири фрейма не бях на нивото си, но после играта се обърна.

Хората може да мислят, че съм луд, но аз съм по-добър играч сега от всякога. Чувствам се по-спокоен и това се отразява. Все още искаш да печелиш, но на този етап от кариерата си просто се наслаждавам на големите мачове.

Срещу Джао ще бъде изключително трудно – той е невероятен шампион и прави играта да изглежда лесна.“

Джао Синтонг е само на две победи от това да стане първият играч, спечелил и трите турнира от Players Series в един сезон, след като разгроми Крис Уейклин с 10:4, реализирайки пет сенчъри брейка.

След титлите си от World Grand Prix и Players Championship през последните два месеца, той е близо до уникален требъл. Първата награда от £150,000 тази седмица може да увеличи приходите му за сезона до над милион, а също така има шанс да направи 100 сенчърита, което би му донесло бонус от £100,000 – в момента има 73.

Световният шампион започва защитата на титлата си след 16 дни, а Джао, който утре навършва 29 години, изглежда във върхова форма. Това е неговият четвърти полуфинал за сезона и осми в кариерата.

Китаецът, който досега не беше печелил мач в този турнир, поведе с 5:3 след първата сесия с брейкове от 103, 93, 58 и 120, а тази вечер стартира с нова серия от 70 точки. Уейклин намали с брейк от 71, но надеждите му бързо угаснаха, след като Джао спечели последните четири фрейма с брейкове от 134, 108, 50 и 101.