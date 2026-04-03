Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър няма да е демонстративен мач

Филипинецът Мани Пакиао заяви, че е подписал договор за двубой с Флойд Мейуедър и не би се върнал на боксовия ринга срещу американеца, ако това бе демонстративен мач.

49-годишният Мейуедър и 47-годишният Пакиао обявиха миналия месец, че ще се срещнат в „Сферата“ в Лас Вегас през септември, като мачът ще се излъчва глобално чрез Netflix.

Мейуедър обаче каза пред Vegas Sports Today миналата седмица, че това ще бъде демонстративен сблъсък, а не истински бой, като мястото все още не е определено.

„Ако това е, което чувства, но той подписа за истински мач. Договорът, който подписахме, е за истински бой. Той трябва да помни това“, коментира Пакиао пред местни медии.

Флойд Мейуедър, който има перфектен баланс от 50-0 с 27 нокаута, победи Мани Пакиао през 2015 година в мач, наречен „Битката на века“.

Джас Матур - изпълнителен директор на Manny Pacquiao Promotions и продуцент на събитието, заяви, че споразумението е за двубой.

„През последните три месеца никой не е повдигнал въпроса за мястото на провеждане или за това, че битката не е професионална“, каза Матур пред ESPNи допълни: „Неговият екип има всички договори. Той е подписал всички контракти.“

Мачът между двамата боксьори през 2015 година генерира рекордните 4,6 милиона покупки на платени предавания и 72 милиона долара приходи от билети за живо в MGM Grand Garden Arena.