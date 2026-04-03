Приключи първото състезание от вътрешния спортен календар на Съюза по аеробика

Изключително успешно и с отлична организация приключиха XVIII Държавно отборно първенство по аеробика за мъже и жени и Аеробик фест 2026, които се проведоха в спортна зала “Дунав” в Пловдив. Това бяха първите две състезания от вътрешния спортен календар на Съюза по аеробика, като участие взеха над 35 състезатели от 7 спортни клуба от цялата страна.

Състезанието бе открито от Димитрина Къндева, председател на Съюза по аеробика, и Милена Търничкова – член на Техническата комисия.

За трета поредна година държавен шампион стана СК „Виолена“, гр. Хасково, следван от СК “Ахат-М“ гр. София. Бронзовите медали завоюва отборът на СК „Радина“, гр. Пловдив.

Останалите клубове участници бяха: СК „Аякс“, гр. Бургас, СК „Аеробика-АМД“, гр. Пловдив, СК „Косара“, гр. Асеновград и СК „Самодива“, гр. Пловдив.

В индивидуалната надпревара златен медал спечели Веселина Михайлова, среброто отиде при Десислава Чилибонова, а бронзът бе за Марина Йосифова.

Тези важни състезания, съхраняващи традициите на масовата аеробика, от която преди 38 години бе създадена и спортната, и този път се радваха на огромен интерес. Тяхното провеждане реализира два от основните принципи заложени в програмата за развитие на федерацията – масовост и разширяване на възрастовият диапазон на занимаващите се този спорт.

След приключване на Държавното отборно първенство беше проведен благотворителен клас по пилатес, който е част от кампанията на СА за подпомагане подготовката и участие в международни състезания на състезателите от звено „Млади надежди“. Инструктори в него бяха Диляна Желева и Лилия Тодорова, а участниците наброяваха 30. Кампанията събра 115 евро. Парите ще бъдат използвани по предназначение след консултация с клубовете, чийто състезатели са включени в националният отбор и с решение на Управителния съвет на СА.