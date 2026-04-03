Петър Костурков: Винаги е интересно в такива двубои

Старши треньорът на Септември (Симитли) Петър Костурков сподели очакванията си за срещата с Пирин (Разлог). Дербито в Югозападната Трета лига е в събота, 4-ти април, от 16 часа на „Арена Симитли“.

"Вече изглеждат по-добре нещата, тъй като голяма част от липсващите футболисти се завърнаха. Играем вкъщи, дерби мач е, трябва да се спечели. Винаги е интересно в такива двубои, независимо от класирането. А и ние сме съседи в класирането. Имаме една точка повече от тях, дано станат четири.“, каза специалистът преди поредния мач на септемврийци.