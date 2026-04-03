  Давид Иванов с много добра подиум тренировка преди Световната купа в Кайро

Давид Иванов с много добра подиум тренировка преди Световната купа в Кайро

Давид Иванов направи много добра подиум тренировка преди началото на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро (Египет). Българинът ще участва единствено на своя коронен уред - кон с гривни.

Иванов ще се бори за място на финала в конкуренцията на 27 състезатели. Квалификацията при мъжете е днес от 17:00 часа, а Давид е с последен стартов номер.

Представител на България в съдийското направление ще бъде Здравко Куртев – съдия с опит на олимпийски игри, световни и европейски първенства и преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“.

Преди месец Иванов спечели първия си златен медал от състезание от такъв ранг, след като триумфира на кон с гривни на кръга от веригата в столицата на Азербайджан - Баку.

Трениращият и живеещ в Англия българин е носител на сребърен медал на кон с гривни от европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година.

