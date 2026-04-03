Минесота и Каролина си осигуриха място в плейофите на НХЛ

Минесота и Каролина си осигуриха място в плейофите на Националната хокейна лига, в които се присъединиха към първите два отбора с квоти за елиминациите за Купа "Стенли" - Короладо и Далас.

Минесота направи това, след като надделя над последния в класирането Ванкувър с 5:2. Мат Болди и Райън Хартман се разписаха по два пъти за успеха на домакините, които събраха 96 точки и заемат третото място в Западната конференция. Болди добави и асистенция, а с гол и асистенция се отличи Кирил Капризов. Вратарят Филип Густафсон направи 30 спасявания за победа номер 100 в кариерата си за отбора.

Каролина пък се наложи с 5:1 над гостуващия Кълъмбъс, като със 102 точки е водач в класирането в Източната конференция. Лоуган Станковън отбеляза два гола при шестия успех в последните осем мача на тима.

Отборът в най-добра серия лигата Монреал спечели седми пореден мач след 3:2 в залата на Ню Йорк Рейнджърс. Кол Кофийлд отбеляза две попадения и вече има 49 през кампанията, като изостава само с един зад лидера Нейт КакКинън от Колорадо. За последно играч на канадския тим е достигал границата от 50 гола през сезон 1989/1990 и това е Стефан Рише.

Монреал е трети в Атлантическата дивизия с 98 точки, като има още седем срещи до края на редовния сезон.

Отава постигна важна победа с 4:1 над Бъфало и с 88 точки държи втората "уайлд кард" за плейофите на Изток. Със същия актив е и Детройт, който спечели с 4:2 в залата на Филаделфия след гол и две асистенции на Патрик Кейн, но на този етап остава извън елиминациите заради по-лоши показатели от канадския съперник.

Защитаващият титлата си Флорида се наложи над гостуващия Бостън с 2:1 и със 77 точки запазва минимални шансове за класиране в елинимациите за купа "Стенли", като изостава на 11 точки зад Отава и Детройт при оставащи седем мача.

Джак Хюз изпъкна с два гола и три асистенции, а Ню Джърси надделя над гостуващия Вашингтон със 7:3. Йеспер Брат добави голи четири асистенции, а Джейк Алън отрази 29 шайби.

Джейк Отинджър спаси всичките 22 удара към вратата си и не допуска гол ("шътаут") за трети път през сезона и за 15-и в кариерата си, а Далас спечели с с 3:0 срещу Гостуващия Уинипег. Адам Ерн и Арту Хири записаха по гол и асистенция.

Едмънтън спечели с 3:1 срещу гостуващия Чикаго, а с петия си пореден успех събра 87 точки и се изравни с лидера в Тихоокеанската дивизия Анахайм

Мич Марнър вкара три гола и даде две асистенции, с което имаше ключов принос за успеха на Вегас с 6:3 над гостуващия Калгари. Това беше първи хеттрик за Марнър с екипа на клуба и общо четвърти в кариерата му в НХЛ.

Сан Хосе постигна четвърта последователна победа след 4:1 над гостуващия Торонто и със 79 точки заема мястото за втората "уайлд кард" за плейофите в Западната конференция.

Люк Еванджелиста вкара единствения гол при осмите изпълнения на дузпи, а Нешвил се справи с 5:4 с домакина Лос Анджелис, след като пропиля аванс от 4:1 малко след средата на мача.

Лоугън Куули записа два гола и асистенция при успеха на Юта с 6:2 като гост на Сиатъл.

