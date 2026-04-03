  3. Бившата националка Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от ФАФА екипировка

Бившата националка Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от ФАФА екипировка

  • 3 апр 2026 | 11:04
Бившата националка Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от ФАФА екипировка

Бившата националка по художествена гимнастика (ансамбъл жени) от клуб "Левски" Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА) професионално трико и топка за художествена гимнастика, както и празнична великденска украса.

Състезателките се подготвят за Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни и ще включва пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Подготовката на световния форум изисква сериозни ресурси, затова от ФАФА отправят апел за подкрепа: Ако имате запазени трика (размер за жени) или гимнастически уреди, които вече не използвате, можете да последвате примера на Ивон и да ги дарите. Всяка помощ ще бъде от огромно значение за подготовката и самочувствието на тези момичета на килима в София!

Още от Гимнастика

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

  • 6 апр 2026 | 03:22
  • 395
  • 0
Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

  • 5 апр 2026 | 20:49
  • 391
  • 0
13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

  • 5 апр 2026 | 19:36
  • 778
  • 0
Шест медала за България от "София къп"

Шест медала за България от "София къп"

  • 5 апр 2026 | 18:03
  • 1413
  • 0
Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

  • 5 апр 2026 | 14:02
  • 1748
  • 0
Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 5 апр 2026 | 08:46
  • 358
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56061
  • 212
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209505
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 238
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38498
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1061
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15784
  • 4