Бившата националка Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от ФАФА екипировка

Бившата националка по художествена гимнастика (ансамбъл жени) от клуб "Левски" Ивон Бошкилова подари на гимнастичките от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА) професионално трико и топка за художествена гимнастика, както и празнична великденска украса.
Състезателките се подготвят за Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни и ще включва пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.
Подготовката на световния форум изисква сериозни ресурси, затова от ФАФА отправят апел за подкрепа: Ако имате запазени трика (размер за жени) или гимнастически уреди, които вече не използвате, можете да последвате примера на Ивон и да ги дарите. Всяка помощ ще бъде от огромно значение за подготовката и самочувствието на тези момичета на килима в София!