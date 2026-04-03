Дани Рикардо е благодарен на Ред Бул за това, че го уволни през 2024 година

Бившият пилот във Формула 1 Дениъл Рикардо разкри в свое интервю, че е благодарен на Ред Бул за това, че го освободи предсрочно след надпреварата за Гран При на Сингапур през 2024 година.

Австралиецът остана без титулярно място в края на 2022 година, когато се раздели с Макларън година преди края на неговия договор с британския тим. Последва завръщане в семейството на Ред Бул, където първоначално той беше резервен пилот.

Дениъл Рикардо откри свой магазин в Ню Йорк

Рикардо получи шанса да се завърне като титуляр в средата на сезона, когато замени Ник де Врийс в състава на Алфа Таури преди Гран При на Унгария. В неговия трети уикенд обратно във Формула 1 обаче той се контузи, катастрофирайки в тренировките преди Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“.

Заради тази травма Рикардо трябваше да пропусне общо пет уикенда, в които беше заменен от Лиам Лоусън, за когото това бяха дебютни участия във Формула 1. След завръщането си Рикардо записа едно влизане в зоната на точките, финиширайки седми в Мексико. Въпреки това Алфа Таури, който беше ребрандиран в Рейсинг Булс, му гласува доверие и за сезон 2024.

Представянето на Рикардо през 2024 година обаче като цяло беше разочароващо и с малки изключения той остана в сянката на Юки Цунода. Така се стигна до надпреварата в Сингапур, след чийто край беше обявено, че австралиецът няма да довърши сезона и ще бъде заменен от Лоусън. Така кариерата на Рикардо окончателно приключи, а сега той признава, че е благодарен на Ред Бул за това уволнение.

„В третото ми състезание обратно аз си счупих ръката. Беше малък инцидент, но аз пропуснах няколко състезания, нямаше ме 10 седмици или нещо подобно. Тогава започнах да се чудя дали това не е знак, че аз трябва да приключа, но си казах, че имам недовършена работа и продължих.



„Оцелях още една година във Формула 1 и след това бях освободен. Това беше реалността по това време. Щом това се случи, аз реално бях освободен два пъти за две години. Това ме изцеди много. Бях вложил много от себе си и бях наистина изтощен.



„Гледайки назад, аз съм благодарен, че те взеха решението вместо мен, защото за мен щеше да е трудно да си кажа, че съм приключил. Може би знаех, че съм приключил, защото осъзнавах, че за мен става по-трудно да се представям на нужното ниво.



„Добре, Алонсо и тези хора са на по над 40 години и все още се представят на много високо ниво. По някаква причина аз загубих нещо и не ми е проблем да го призная.



„Има хора, които те обичат и ще продължат да ти казват, че можеш да се справиш. Но колкото и да ги обичам, просто трябва да затвориш страницата, да вземеш решението сам и да бъдеш честен със себе си.



„Ако бях останал до края на годината, аз отново щях да проведа този разговор със себе си, защото осъзнавах, че за мен става по-трудно за мен и трябваше да бръкна много дълбоко в себе си, за да запиша резултат, с който да се гордея. Винаги искаш да вярваш, че всеки се грижи за теб и тези хора ги има, но те не знаят какво е да са в твоите обувки и да са в твоята ситуация“, заяви Рикардо в интервю за Форд.

