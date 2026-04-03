Всички бойци бяха в категория преди MAX FIGHT 64

64-тото издание на бойната верига MAX FIGHT ще се проведе в събота (04.04) в София. Ден преди битките се проведе и официалното претегляне за галата. Всички участници покриха тегловите си категории, а на претеглянето беше демонстрирано само и единствено спортсменско отношение помежду им.

Замесените лица в главния двубой на вечерта, Камен Георгиев и Калоян Колев, бяха редуцирали теглото си до лимитите на полутежка категория в професионалния ММА.

MAX FIGHT 64 ще предложи общо 11 битки в четири бойни стила - бокс, кикбокс, ММА, муай тай с ММА ръкавици. Ето какви са резултатите от претеглянията на останалите бойци:

Марио Найденов (83.6 кг.) - Михаил Димитров (81.6 кг.)

Иван Ангелов (69.7) - Октавиан Прозоровши (70 кг.)

Димо Тониев (60.3 кг.) - Асен Асенов (60.8 кг.)

Марио Вергиев (82.6 кг.) - Якоб Милота (81 кг.)

Димитър Димитров (104.4 кг.) - Алекс Кмет (101.8 кг.)

Васил Христов (77 кг.) - Денис Милев (76.5 кг.)

Кристиян Димитров (87.5 кг.) - Халилаоус Малихудис (88.6 кг)

Станислав Кунов (87.5 кг.) - Горан Сучевич (87.9 кг.)

Николай Дишков (79.6 кг.) - Константинос Петропулос (79 кг.)

Мартин Петков (69.4 кг.) - Мануел Фернандес (69.6 кг.)

Калоян Колев (93 кг.) - Камен Георгиев (93.1 кг.)