Андрей Андреев: Излизаме да трети пореден успех

В неделя в Троян, едноименния тим приема Етър II (Велико Търново). Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„След хубавата победа над Партизан (Червен бряг), постигната с добра игра и последвалата служебна над Ловеч, излизаме да трети пореден успех. Настроението е приповдигнато. Играем все по-добре, колективът ни е на ниво, всичко в клуба е наред. Очаквам публиката отново да е 12-ия ни играч. Теренът е лош. На преден план ще излязат морално-волевите качества. Срещу нас ще са млади момчета, които са амбицирани да се развиват и наложат в мъжкия футбол. Няма какво да губят“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, треньор на ФК Троян.