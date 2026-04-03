Добромир Дафинов: Противникът е от реномирана школа

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) гостува на Лудогорец III (Разград). Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Срещу нас ще е съперник, чийто състав е изграден от млади момчета, с безспорен потенциал, научени, подготвени, амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Могат да победят всеки отбор в групата. За да им се противопоставим успешно, е необходимо максимално себераздаване и пределна концентрация в 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.