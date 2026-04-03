Николай Жечев: Сред най-добрите са

Едноименният тим на Ямбол приема утре Гигант (Съединение). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гигант е фактор в първенството, независимо, че в момента не е сред челниците. Отборът от Съединение може да победи всеки в групата. Ясно е, че не сме уплашени. Трябва обаче да излезем и да играем мобилизирано и концентрирано от първия до последния съдийски сигнал. Имаме потенциал да спечелим мача. Това е и целта ни“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.