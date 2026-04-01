Димитровград обърна Ямбол

В Димитровград, едноименния тим спечели с 2:1 срещу отбора на Ямбол. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. През първото полувреме не се случи нищо интересно. Второто започна обещаващо. Само 180 секунди след началото му, Даниел Йовчев тресна гредата на гостите. При ответната атака, топката спря в мрежата на димитровградчани, след като Териан Серкенджиев центрира и кълбото прехвърли стража им Янислав Георгиев. На Георгиев му помогна гредата в 64-ата минута. При ответната атака, Христо Крайчев изравни резултата. След 120 секунди, при игрова ситуация, състезател на Ямбол беше ударен сериозно и настана напрежение между двата тима. Развръзката дойде накрая. В 86-ата минута и Горан Ахмед засече с глава центриране от корнер за окончателното 2:1. В 91-ата пък съотборника му Андреан Стоянов беше близо до попадение, но след удара му, топката беше избита от голлинията.