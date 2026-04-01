Димитровград обърна Ямбол

  • 1 апр 2026 | 20:49
  • 2257
  • 12
В Димитровград, едноименния тим спечели с 2:1 срещу отбора на Ямбол. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. През първото полувреме не се случи нищо интересно. Второто започна обещаващо. Само 180 секунди след началото му, Даниел Йовчев тресна гредата на гостите. При ответната атака, топката спря в мрежата на димитровградчани, след като Териан Серкенджиев центрира и кълбото прехвърли стража им Янислав Георгиев. На Георгиев му помогна гредата в 64-ата минута. При ответната атака, Христо Крайчев изравни резултата. След 120 секунди, при игрова ситуация, състезател на Ямбол беше ударен сериозно и настана напрежение между двата тима. Развръзката дойде накрая. В 86-ата минута и Горан Ахмед засече с глава центриране от корнер за окончателното 2:1. В 91-ата пък съотборника му Андреан Стоянов беше близо до попадение, но след удара му, топката беше избита от голлинията.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3027
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 7607
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1085
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1523
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 732
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52254
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52254
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205043
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29609
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35179
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11673
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46674
  • 43