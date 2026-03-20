ФК Ямбол удари ФК Крумовград в контрола

  • 20 март 2026 | 16:10
  • 86
  • 0
Едноименният тим на Ямбол победи отбора на Крумовград с 3:1 в приятелска среща, играна в с.Ягода. Без някои от възстановяващите се, селекцията на Николай Жечев влезе лежерно в контролата. Съперникът се възползва и поведе в резултата. Точен от фаул беше Димо Бакалов в 14-ата минута. В 38-ата обаче Виктор Янев изравни. След почивката, ямболския състав доминираше. Янев направи обрат в 58-ата минута, когато вкара за втори път в мача. Янаки Панайотов фиксира окончателното 3:1 в 83-ата минута. Още създадоха, но пропиляха пред противниковата врата футболистите на Ямбол. Жечев пусна в игра всички състезатели, попаднали в групата за спаринга, включително и няколко юноши.

