Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки на възраст 17-18 години на 4 и 5 април, съобщиха от общинския пресцентър.

Състезанията в различните дисциплини ще се проведат на плувния басейн „Златен рог“, в спортната база на Начално училище „Проф. П. Нойков“, на стадион „Тунджа“ и на новоизграденото спортно съоръжение „Обстикълс“, разположено в двора на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“.

Новото комбинирано съоръжение на спортната площадка на езиковата гимназия беше направено с финансиране от Министерството на младежта и спорта по проект на местния клуб „Диана - модерен петобой и фехтовка“. С решение на Общинския съвет от юли 2025 година. общинският терен беше предоставен за нуждите на спортния клуб за безвъзмездно ползване в продължение на десет години.

Развитието на модерния петобой в Ямбол започва през октомври 1958 година с откриването на първата в България детско-юношеска школа по този спорт, създадена от майстора на спорта и национален състезател Николай Николов. От 1961 г. до днес ямболските отбори са неизменна част от републиканските първенства и международни състезания, а местната школа по модерен петобой има значителен принос за развитието на спорта у нас, посочват от Общината.

Председател на клуба е Красимир Симеонов, дългогодишен треньор на ямболските петобойци, който поема още през 1983-а първите възпитаници от спортното училище. В момента състезателите на клуб „Диана – модерен петобой и фехтовка“ са под треньорското ръководство на Станимира Чифудова.