Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки на възраст 17-18 години на 4 и 5 април, съобщиха от общинския пресцентър.

Състезанията в различните дисциплини ще се проведат на плувния басейн „Златен рог“, в спортната база на Начално училище „Проф. П. Нойков“, на стадион „Тунджа“ и на новоизграденото спортно съоръжение „Обстикълс“, разположено в двора на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“.

Новото комбинирано съоръжение на спортната площадка на езиковата гимназия беше направено с финансиране от Министерството на младежта и спорта по проект на местния клуб „Диана - модерен петобой и фехтовка“. С решение на Общинския съвет от юли 2025 година. общинският терен беше предоставен за нуждите на спортния клуб за безвъзмездно ползване в продължение на десет години.

Развитието на модерния петобой в Ямбол започва през октомври 1958 година с откриването на първата в България детско-юношеска школа по този спорт, създадена от майстора на спорта и национален състезател Николай Николов. От 1961 г. до днес ямболските отбори са неизменна част от републиканските първенства и международни състезания, а местната школа по модерен петобой има значителен принос за развитието на спорта у нас, посочват от Общината.

Председател на клуба е Красимир Симеонов, дългогодишен треньор на ямболските петобойци, който поема още през 1983-а първите възпитаници от спортното училище. В момента състезателите на клуб „Диана – модерен петобой и фехтовка“ са под треньорското ръководство на Станимира Чифудова.

Още от Лека атлетика

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

  • 5 апр 2026 | 09:20
  • 439
  • 0
Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

  • 5 апр 2026 | 08:32
  • 321
  • 0
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

  • 3 апр 2026 | 16:52
  • 835
  • 1
Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

  • 2 апр 2026 | 15:00
  • 693
  • 0
Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

  • 2 апр 2026 | 14:03
  • 342
  • 0
Мъж ще бяга на Лондонския маратон в подкрепа на благотворителна организация за бежанци

Мъж ще бяга на Лондонския маратон в подкрепа на благотворителна организация за бежанци

  • 2 апр 2026 | 13:06
  • 408
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 55102
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 208382
  • 858
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37857
  • 21
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 394
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14921
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 49142
  • 43