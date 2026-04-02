Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не успяха да затворят големия финал и си тръгват със сребро от Букурещ

Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte не постигнаха напълно своята цел за трофей в турнира по Counter-Strike - Digital Crusade DraculaN 6, след като допуснаха поражение на големия финал от M80 с 1:2 (13-8, 3-13, 10-13), въпреки че вчера се класираха на големия финал именно след победа срещу същия съ.

We’re not conquering Draculan just yet, but we’ll see you next time.



The main goal of the tournament is achieved — we’re at the Major 😈 pic.twitter.com/SxB2MIxawm — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) April 2, 2026

Петров и компания направиха силно второ полувреме на избора на карта на американските си съперници, като така си спечелиха карта №1. След това обаче от M80 постигнаха пълен обрат след победи на Dust 2 и Mirage.

Именно американски представител на опонента бе ключов за победата като 46 елиминации постигна Джош "JBa" Барут. Германецът Фриц "slaxz" Дитрих пък бе на върха с 1.23 рейтинг. С най-висок рейтинг за Monte пък бе именно Петров - 1.11 при 36/38 K/D.

Така българският играч и тимът му се намират под №12 в Европа за VRS статиската и за момента ще трябва да започнат от първия, а не от втория етап на Мейджъра в Кьолн.