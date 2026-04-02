Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не успяха да затворят големия финал и си тръгват със сребро от Букурещ

Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte не постигнаха напълно своята цел за трофей в турнира по Counter-Strike - Digital Crusade DraculaN 6, след като допуснаха поражение на големия финал от M80 с 1:2 (13-8, 3-13, 10-13), въпреки че вчера се класираха на големия финал именно след победа срещу същия съ.
Петров и компания направиха силно второ полувреме на избора на карта на американските си съперници, като така си спечелиха карта №1. След това обаче от M80 постигнаха пълен обрат след победи на Dust 2 и Mirage.
Именно американски представител на опонента бе ключов за победата като 46 елиминации постигна Джош "JBa" Барут. Германецът Фриц "slaxz" Дитрих пък бе на върха с 1.23 рейтинг. С най-висок рейтинг за Monte пък бе именно Петров - 1.11 при 36/38 K/D.
Така българският играч и тимът му се намират под №12 в Европа за VRS статиската и за момента ще трябва да започнат от първия, а не от втория етап на Мейджъра в Кьолн.