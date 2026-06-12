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  3. Monte на Алекс "Rainwaker" Петров срещуазвездния Falcons в следващото препятствие на Мейджъра

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров срещуазвездния Falcons в следващото препятствие на Мейджъра

  • 12 юни 2026 | 23:37
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Monte на Алекс "Rainwaker" Петров срещуазвездния Falcons в следващото препятствие на Мейджъра

Отборът на Monte продължава битката си в третата фаза на Мейджъра в Кьолн, а следващият съперник на тима е звездният състав на Falcons.

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров и неговите съотборници си осигуриха място в потока от една победа и една загуба след успех над PARIVISION, а сега ги очаква далеч по-тежко изпитание срещу големия отбор от Саудитска Арабия.

Falcons стигна до този двубой след изненадваща загуба с 0:2 от BetBoom. Статистиката е на страната на международния гранд. Двата отбора вече се срещнаха два пъти през сезона, като Falcons спечели и четирите изиграни карти по време на BLAST Bounty 2026 Season 1 и PGL Астана.

Сблъсъкът между Monte и Falcons е насрочен за 14:30 часа българско време

Снимка: HLTV

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