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  3. NIP извади cairne от титулярния си състав

NIP извади cairne от титулярния си състав

  • 13 юни 2026 | 14:21
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NIP извади cairne от титулярния си състав

Отборът на Ninjas in Pyjamas официално прати Артем "cairne" Мушинский на резервната скамейка. Украинецът се присъедини към отбора в началото на 2026 година, но след по-малко от шест месеца двете страни поемат в различни посоки.

Според самия играч причината е разминаване във вижданията за развитието на отбора.След пропуснатото класиране за IEM Cologne Major това е поредната промяна в състава на NIP, който вече търси ново попълнение преди участието си на XSE Pro League 2026.

Снимка: HLTV

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