NIP извади cairne от титулярния си състав

Отборът на Ninjas in Pyjamas официално прати Артем "cairne" Мушинский на резервната скамейка. Украинецът се присъедини към отбора в началото на 2026 година, но след по-малко от шест месеца двете страни поемат в различни посоки.
Според самия играч причината е разминаване във вижданията за развитието на отбора.След пропуснатото класиране за IEM Cologne Major това е поредната промяна в състава на NIP, който вече търси ново попълнение преди участието си на XSE Pro League 2026.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google