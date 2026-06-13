NIP извади cairne от титулярния си състав

Отборът на Ninjas in Pyjamas официално прати Артем "cairne" Мушинский на резервната скамейка. Украинецът се присъедини към отбора в началото на 2026 година, но след по-малко от шест месеца двете страни поемат в различни посоки.

Today, we announce that @Cairne_cs has been moved to the bench and is allowed to explore new opportunities.



We’re grateful for everything we’ve achieved together and want to thank him for his hard work, dedication, and commitment to the team.



We wish you all the best in the… pic.twitter.com/PlN6qMKgTB — NIP CS (@NIPCS) June 13, 2026

Според самия играч причината е разминаване във вижданията за развитието на отбора.След пропуснатото класиране за IEM Cologne Major това е поредната промяна в състава на NIP, който вече търси ново попълнение преди участието си на XSE Pro League 2026.

Снимка: HLTV

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