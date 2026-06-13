НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров трябва да наваксват срещу суперзвезди на Мейджъра в Кьолн

Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte догонват звездния състав на Falcons при резултат 0:1 (9-13). Това е третият мач на българина и съотборниците му в третата фаза на Мейджър турнира по Counter-Strike в Кьолн.

The road to the playoffs continues.



Next stop: Falcons ⚔️ #MonteGang pic.twitter.com/uzqjVp6nuO — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) June 13, 2026

Двубоят е от ключово значение за последващото класиране на Петров и компания на плейофите. Срещу него обаче стои стената на Никола "NiKo" Ковач и Иля "m0NESY" Осипов, водени от легендата Фин "karrigan" Андерсен.

Двубоят започна на Inferno, като от Monte взеха аванс в първите рундове в ролята на CT. Въпреки това до края на полувремето "соколите" съумяха да се върнат в срещата и обърнаха резултата при 7-5. Втората част пак започна силно за украинската организация, като впечатление прави добрата игра на Ауримас "Bymas" Пипирас, който до момента имаше доста слаб турнир. Именно обаче m0NESY и NiKo избухнаха и до края записаха съответно 21 и 28 елиминации, а картата бе затворена при 13-9.

Monte продължава борбата на Dust 2.

Снимка: HLTV

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