Алекс "Rainwaker" Петров и Monte се нуждаят от задължителна победа срещу The MongolZ в следващата си битка от Мейджъра

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte не успяха да се справят с третото си предизвикателство в Swiss фазата на етап № 3 от най-големия турнир по CS - Мейджъра в Кьолн - в лицето на суперзвездите от Falcons.

След като Петров и компания записаха второто си поражение, като така се наредиха сред тимовете с една победа и две загуби, вече е ясен съперник № 4 за третия етап за Monte. Това ще бъде съставът на The MongolZ.

Двубоят ще се играе от 15:00 ч., а победата е повече от задължителна. Тя ще приближи Monte на успех от класиране на плейофите. Загуба обаче би била пагубна, тъй като с нея Петров и компания директно ще бъдат елиминирани от турнира.

Монголците са класирани по-напред от Monte в световната ранглиста. Те обаче загубиха от NAVI и Bet Boom, спечелвайки само срещу B8 в третата фаза.

Снимка: HLTV

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