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  3. Alliance намери заместник на младия талант MaiL09

Alliance намери заместник на младия талант MaiL09

  • 12 юни 2026 | 18:01
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Alliance намери заместник на младия талант MaiL09

Отборът на Alliance по CS2 обяви привличането на Джонатан "bobeksde" Персон, който ще заеме мястото на Лиам "MaiL09" Тюгел след завръщането му в Metizport. Изпълнителният директор на клуба призна, че клубът е направил всичко възможно, за да задържи 17-годишния талант, като е отправил най-голямата трансферна оферта в своята история.

В крайна сметка обаче двете страни не са успели да постигнат споразумение и Alliance е бил принуден да потърси друг вариант. Новото попълнение bobeksde пристига след престои в EYEBALLERS, 9INE, Johnny Speeds и GODSENT.

Пред него обаче стои сериозно предизвикателство, тъй като MaiL09 остави отлични впечатления по време на наема си с рейтинг от 1.19. Дебютът на bobeksde за Alliance ще бъде на турнира ROG Journey, преди тимът да отпътува за Китай за участие в XSE Pro League.

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