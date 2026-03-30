  3. Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

  • 30 март 2026 | 03:43
Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

Дамският тим на Барселона постигна убедителна победа с 3:0 като гост над Реал Мадрид в мач от испанското първенство. Срещата се проведе на стадион „Алфредо Ди Стефано“ пред 3396 зрители.

Това е поредният успех за каталунките в „Ел Класико“, след като само преди седмица те разгромиха съперничките си от Мадрид с 6:2 в първи четвъртфинален мач от Шампионската лига. Реваншът между двата отбора е насрочен за 2 април.

С тази победа Барселона вече има 23 успеха в общо 24 изиграни мача срещу вечния си съперник.

Отборът е убедителен лидер в класирането след 24 изиграни кръга, като шест тура преди края на сезона има преднина от 13 точки пред втория в подреждането Реал Мадрид.

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

Действащ футболист на Тотнъм може да наследи Тудор начело на "шпорите"

Действащ футболист на Тотнъм може да наследи Тудор начело на "шпорите"

Интер се насочва към Лунин за заместник на Зомер

Интер се насочва към Лунин за заместник на Зомер

Защитник на Челси: Росиниър е топ треньор, не разбирам критиките към него

Защитник на Челси: Росиниър е топ треньор, не разбирам критиките към него

Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

