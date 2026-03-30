Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

Дамският тим на Барселона постигна убедителна победа с 3:0 като гост над Реал Мадрид в мач от испанското първенство. Срещата се проведе на стадион „Алфредо Ди Стефано“ пред 3396 зрители.

Това е поредният успех за каталунките в „Ел Класико“, след като само преди седмица те разгромиха съперничките си от Мадрид с 6:2 в първи четвъртфинален мач от Шампионската лига. Реваншът между двата отбора е насрочен за 2 април.

С тази победа Барселона вече има 23 успеха в общо 24 изиграни мача срещу вечния си съперник.

Отборът е убедителен лидер в класирането след 24 изиграни кръга, като шест тура преди края на сезона има преднина от 13 точки пред втория в подреждането Реал Мадрид.