Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Протест срещу управлението на БККМТ затвори столичен булевард

Протест срещу управлението на БККМТ затвори столичен булевард

  • 2 апр 2026 | 19:42
  • 1588
  • 0
Протест пред сградата на Министерството на младежта и спорта бе проведен от спортисти и треньори, които са недоволни от управлението на Галин Димов. Стигна се дори до затваряне на столичния булевард "Васил Левски". Участниците в протеста поставиха ултиматум - ако Димов остане начело, те ще бойкотират състезания, организирани от конфедерацията.

Само преди седмица общото събрание на федерацията по кикбокс не прие финансовия отчет за 2025 г. Това означава, че за следващата година конфедерацията не може да получи финансиране от ММС и лицензът ѝ може да бъде отнет.  Въпреки отказа от приемане на отчета, Димов го е входирал в министерството, съобщават от bTVSport.

"Господин Димов даде доста неадекватни отговори на Общото събрание. Плаща се наем 3000 лв. към фирма на негов приятел за автомобил висок клас, осигурявал се е на заплата във федерацията, за да се пусне на борсата на труда... Четирима от членовете на УС излязоха с позиция срещу Димов и за извънредно събрание, не са знаели за неговите финансови манипулации. Един от членовете подаде оставка. В същото време господин Димов се опита да си вкара отчета в министерството, което е скандално. С дребни букви е написал, че отчетът не е приет с 90% от гласовете. При неприет отчет има риск да бъде взет лицензът на федерацията. Нашият апел към Димов е да подаде оставка веднага. Дано този човек има капка разум и да не закопае спорта заедно с него. Протестите ще продължат. Колегите не могат да се подготвят за състезания, никой не иска да участва, докато федерацията е водена от него. Ако Димов не подаде оставка, може да се стигне до бойкот на състезанията, което ще удари най-вече клубовете и организаторите", споделя кандидат за президентското място, Марио Иванов, пред bTV.

Следвай ни:

