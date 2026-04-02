Чисора пристигна с танк за пресконференцията с Уайлдър

Дерек Чисора пристигна с танк за последната пресконференция преди професионална битка с негово участие в кариерата му. Ветеранът на английския бокс се появи върху танк, заедно с политика Найджъл Фараж, за медийното събитие преди бенефиса му в събота вечер (04.04) в "O2 Arena" в Лондон.

Англичанинът, който носи прякора Война (WAR), подкрепя открито партията на Фараж, а преди няколко дни в медиите се появи информация, че иска политикът да гледа на живо 50-тата му и последна битка. Според информацията на британските медии Чисора е предложил на вземе Фараж с танк за събитието.

За Уайлдър битката също ще бъде номер 50 в кариерата му, но американецът не планира да окача ръкавиците като неговия съперник, а след победа в Лондон да продължи възхода си в тежката категория и да обедини титлите.