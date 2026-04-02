Баскетболист на Локо Пд е MVP на месеца в Sesame НБЛ

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Грант Сингълтън е най-полезният играч за месец март в Sesame Национална баскетболна лига.

През миналия месец американският гард бе сред най-добрите състезатели за “черно-белите” в шесте им срещи в първенството. В тях те постигнаха три победи - над Балкан с 90-82, над Шумен с 94-83 и над Берое Стара Загора с 96-83.

В двубоите на своя тим през март 183-сантиметровият баскетболист регистрира средно по 19 точки, 4 борби и 7.3 асистенции за 25.9 мин. на терена. Всичко това му носи КПД 23.3.

